هل يضم المقاولون صالح جمعة؟.. النحاس يُجيب

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي نادى المقاولون العرب تحت قيادة مدربه عماد النحاس للتعاقد مع صفقات قوية خلال الفترة المقبلة للتواجد فى المربع الذهبي ببطولة الدوري المصري .

وقال عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إنه لا يمانع في التعاقد مع صالح جمعة، لاعب وسط الأهلي، مشيرا إلى أنه لاعب كبير وإضافة لأي فريق.

وقال النحاس في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم نناقش أسماء اللاعبين المرشحين للانتقال للمقاولون العرب، وكل لاعبي الأهلي مميزين والتعاقد مع أي لاعب منهم إضافة للمقاولون العرب".

وعن طاهر محمد طاهر والذي اقترب من الانتقال إلى صفوف الأهلي قال، : "طاهر لاعب مميز وعنصر مهم بالنسبة للمقاولون العرب، ولن أقف أمام مستقبله سواء في الانتقال للأهلي أو الاحتراف الخارجي".

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الخطيب يطلب بقاء نجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- بيراميدز يكشف حقيقة انتقال "دونجا" للزمالك وموقفه من ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن سر عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نجم الأهلي يحقق حلم فايلر الذي طال انتظاره

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ ساعتين

عرض برتغالي يهدد صفقة الأهلي المحتملة

منذ ساعة و نصف

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ أقل من ساعتين

ساري يوجه رسالة إلى بيانيتش بعد انتقاله إلى برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

11:08 م

عاجل - الخطيب يطلب بقاء نجم الأهلي ويرفض رحيله

11:53 م

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

10:23 م

عاجل- بيراميدز يكشف حقيقة انتقال "دونجا" للزمالك وموقفه من ضم نجم الأهلي

11:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن