هل يضم المقاولون صالح جمعة؟.. النحاس يُجيب





يسعي نادى المقاولون العرب تحت قيادة مدربه عماد النحاس للتعاقد مع صفقات قوية خلال الفترة المقبلة للتواجد فى المربع الذهبي ببطولة الدوري المصري .





وقال عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إنه لا يمانع في التعاقد مع صالح جمعة، لاعب وسط الأهلي، مشيرا إلى أنه لاعب كبير وإضافة لأي فريق.





وقال النحاس في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم نناقش أسماء اللاعبين المرشحين للانتقال للمقاولون العرب، وكل لاعبي الأهلي مميزين والتعاقد مع أي لاعب منهم إضافة للمقاولون العرب".





وعن طاهر محمد طاهر والذي اقترب من الانتقال إلى صفوف الأهلي قال، : "طاهر لاعب مميز وعنصر مهم بالنسبة للمقاولون العرب، ولن أقف أمام مستقبله سواء في الانتقال للأهلي أو الاحتراف الخارجي".



