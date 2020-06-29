محمد رمضان يستعيد ذكريات ما قبل كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:59 م
محمد رمضان
محمد رمضان
فايقة محمد عادل
أستعاد النجم محمد رمضان ذكرياته من إحدي الحفلات الخاصة به في الساحل الشمالي ، من خلال نشر فيديو له من تلك الحفلة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق علي الفيديو قائلاً : من أقوي حفلة مع أكبر من جمهور في تاريخ الساحل الشمالي الصيف الماضي.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان أغنية "كورونا فيرس"، والتي حققت نجاحا كبيرا الفترة الأخيرة.
يذكر أن "رمضان"، شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" والذي لاقى إعجاب الجماهير وذلك بجانب عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر وإدوارد وروجينا ونجلاء بدر.

وأعلن مؤخراً عن مشاركته في مسلسل الإمبراطور الذي يجسد السيرة الذاتية للنجم أحمد ذكي.


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