وزير الاتصالات: موقع رئاسة الجمهورية بـ3 لغات وخاصية البث المباشر..

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تدشين موقع رئاسة الجمهورية جاء بتكليف من عبدالفتاح الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن موقع الرئاسة يعتبر سجل وأرشيف لجميع الزيارات والافتتاحات التي قام بها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن هذا الموقع استغرق العمل عليه حوالى عام ونصف، بمشاركة حوالى أربعين شابا.





وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، إن هناك أكثر من 40 شابًا وفتاة من المركز الإعلامي برئاسة الجمهورية شاركوا في إنشاء هذا الموقع





وذكر أن مشروع الرئاسة يعد سجلا كاملا وموثقا للمشروعات التي تحدث في مصر ويوفر كافة البيانات الصحيحة عنها، مشيرا إلى أن الموقع موثق بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية.





وواصل: "الرئيس أكد على دقة المعلومات وأمانتها وصحتها، والموقع بثلاث لغات، الإنجليزية والفرنسية والعربية، ويتضمن خاصية البث المباشر لأي مناسبة يشارك فيها الرئيس".





السيسي يدشن الموقع الإلكتروني

هذا، ودشن الرئيس عبدالفتاح السيسي الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية على رأسها تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، ومطاري سفنكس والعاصمة.





يذكر أن الرئيس السيسي افتتح اليوم المشروعات القومية بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب، والدكتور علي عبد العال، وكذلك شيخ الجامع الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن موقع رئاسة الجمهورية الذي أعلن الرئيس السيسي تدشينه:

- بناء الموقع استغرق 18 شهرًا، وهو وقت ليس بقليل، لكنه استغرق جهدًا ضخمًا لتجميع وفهرسة المواد العلمية الإخبارية المتعلقة بمؤسسة الرئاسة





- هدف الموقع الاطلاع على ما يحدث في مصر ونشر كافة ما تقوم به الدولة عليه.





- الموقع سيكون جسر التواصل بين الحكومة والشعب ولتلقي المعلومات الصحيحة، وللحد من انتشار الشائعات، ويضاف على ذلك تدوين وتأريخ كل الأحداث والإنجازات التي تمر بها البلاد في السنوات 6 الأخيرة.





- الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقع رئاسة الجمهورية، قدم عرض بالمعلومات عن كافة تفاصيل الموقع بداية من بيانات الرئيس السيسي حتى أخبار وأنشطة مؤسسة الرئاسة الداخلية والخارجية وكلمات الرئيس والبرقيات والزيارات الخارجية.





- موقع الرئاسة ينقسم لأبواب متعددة أولها معلومات أساسية عن الدولة المصرية، ثم معلومات عن مؤسسة الرئاسة تبدأ برئيس الجمهورية والرؤساء السابقون، وسجل كامل عن الحائزين على الأوسمة المصرية، ثم صندوق تحيا مصر ومتحف رئاسة الجمهورية.





- الموقع يشمل جميع وأخبار وأنشطة مؤسسة الرئاسة، وباب عن المؤتمرات الرئاسة المحلية والعالمية، ثم المبادرات التي تطلق تحت رعاية رئيس الجمهورية، مع خدمة البث المباشر للمؤتمرات.





- الموقع يستهدف كل من هو مهتم بالشأن المصري في كل دول العالم، باللغتين الإنجليزية والفرنسية بالإضافة إلى العربية، وسيكون بمثابة سند علمي لكل الدارسين والباحثين المهتمين بالقضايا المصرية.



