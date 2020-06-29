نجم الأهلي يحقق حلم فايلر الذي طال انتظاره

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:29 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
استقر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقرر صالح جمعة لاعب المارد الأحمر، التخلي عن قميص الأهلي بعد خروجه عن حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منذ بداية الموسم الجاري.

ورفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقاء صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، في صفوف القلعة الحمراء، في الموسم المقبل.

وينتظر الأهلي، وصول عروض رسمية لبيع صالح جمعة، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رفض فايلر بقاء اللاعب ومنحه فرصة أخري.

وتمسك رينيه فايلر، بموقف اتجاة صالح جمعة، ورفض محاولات لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح، في بقاء اللاعب ومنحه فرصة أخري مع الأهلي.

وينتظر صالح جمعة، عروض من البرتغال والسعودية في الفترة المقبلة، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رفضه العروض المحلية.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صالح جمعة رينيه فايلر رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الكشف عن سر عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ 18 دقيقة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

بوروسيا دورتموند يحسم مصير هدف ريال مدريد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عرض برتغالي يهدد صفقة الأهلي المحتملة

منذ 18 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ نصف ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

10:23 م

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

09:01 م

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

11:08 م

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

10:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن