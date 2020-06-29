ساري يوجه رسالة إلى بيانيتش بعد انتقاله إلى برشلونة

أكد ماوريتسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، أن لاعب السيدة العجوز البوسني ميراليم بيانيتش، الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني خلال الساعات القليلة الماضية، "إنسان ذكي"، بينما أبدى ثقته في أنه "سيقدم 101%" لمتصدر "السيري آ" حتى نهاية الموسم.





وقال ساري خلال المؤتمر الصحافي عشية مواجهة جنوى على ملعب لويجي فيراريس ضمن الجولة 29 بالدوري الإيطالي: "إذا تمت صفقة انتقاله (بيانيتش)، سأكون سعيداً من أجله، إذ سينهي مسيرته في فريق عظيم، يمكنه أن يكون سعيداً، هو شاب ذكي، وسيقدم 101% حتى اليوم الأخير".

ورفض ساري الحديث كثيرا حول البرازيلي آرثر ميلو، الذي تم الإعلان رسمياً عن انتقاله لصفوف "السيدة العجوز" بدءاً من الموسم المقبل.

وأوضح: "سنستمتع بوجود بيانيتش معنا حتى نهاية الموسم، ليس لدي الكثير لأقوله، والجميع يتحدث عن شابين سيستمران لشهرين مع فريقيهما، الثنائي لديه الكثير ليقدمه لفريقه، ولهذا، لا أريد الحديث عن سوق الانتقالات".