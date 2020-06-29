ساري يوجه رسالة إلى بيانيتش بعد انتقاله إلى برشلونة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
أكد ماوريتسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، أن لاعب السيدة العجوز البوسني ميراليم بيانيتش، الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني خلال الساعات القليلة الماضية، "إنسان ذكي"، بينما أبدى ثقته في أنه "سيقدم 101%" لمتصدر "السيري آ" حتى نهاية الموسم.

وقال ساري خلال المؤتمر الصحافي عشية مواجهة جنوى على ملعب لويجي فيراريس ضمن الجولة 29 بالدوري الإيطالي: "إذا تمت صفقة انتقاله (بيانيتش)، سأكون سعيداً من أجله، إذ سينهي مسيرته في فريق عظيم، يمكنه أن يكون سعيداً، هو شاب ذكي، وسيقدم 101% حتى اليوم الأخير".

ورفض ساري الحديث كثيرا حول البرازيلي آرثر ميلو، الذي تم الإعلان رسمياً عن انتقاله لصفوف "السيدة العجوز" بدءاً من الموسم المقبل.

وأوضح: "سنستمتع بوجود بيانيتش معنا حتى نهاية الموسم، ليس لدي الكثير لأقوله، والجميع يتحدث عن شابين سيستمران لشهرين مع فريقيهما، الثنائي لديه الكثير ليقدمه لفريقه، ولهذا، لا أريد الحديث عن سوق الانتقالات".

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

منذ ساعة و 15 دقيقة

عرض برتغالي يهدد صفقة الأهلي المحتملة

منذ 19 دقيقة

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الكشف عن سر عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ 19 دقيقة

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

بوروسيا دورتموند يحسم مصير هدف ريال مدريد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ نصف ساعة

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ ساعتين

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

10:23 م

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

09:01 م

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

11:08 م

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

10:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن