الأمم المتحدة: شرط وحيد لإنهاء أزمة سد النهضة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:17 م
سد النهضة
سد النهضة
وكالات

صرحت وكيلة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، مساء اليوم الإثنين، بأن "الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، حث جميع أطراف أزمة سد النهضة على الأستمرار في المفاوضات بناءً على إعلان المبادئ الصادر في عام 2015".

وأضافت "ديكارلو" في جلسة بشأن سد النهضة: أنه "يمكن تجاوز الخلافات بشأن سد النهضة، والتوصل إلى اتفاق إذا أظهرت الأطراف الإرادة السياسية لذلك".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، عقد مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، جلسة مفتوحة عبر تقنية الفيديو كونفرنس بشأن مفاوضات ‎سد النهضة بين ‎مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بعدما تقدمت الخارجية المصرية بطلب للمجلس التابع للأمم المتحدة، للتدخل في المفاوضات التي شهدت تعثرا خلال الأسابيع الماضية.

وقالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت: إن "الولايات المتحدة تشجع مصر والسودان وإثيوبيا على البناء على التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات، وتقديم تنازلات ليتحقق التقدم أكثر"، داعية الثلاث دول إلى "عدم إصدار أي تصريحات أو أفعال يمكن أن تقوض النية الحسنة التي توصلنا إلى اتفاق".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مجلس الأمن سد النهضة السودان الأمم المتحدة إثيوبيا

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ أقل من نصف ساعة

بوروسيا دورتموند يحسم مصير هدف ريال مدريد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ أقل من ساعة

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ ساعتين و 35 دقيقة

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك جديد من الزمالك في صفقة رجب بكار

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

برلماني يحذر إثيوبيا من الخطوات الأحادية بشأن سد النهضة

خطوات مصر القادمة بعد تقديم ملف سد النهضة لمجلس الأمن (فيديو)

خبير مياه يكشف سيناريو إثيوبيا الخبيث في التفاوض حول سد النهضة

بالفيديو.. أسامة كمال يفجر مفاجأة بشأن تمويل سد النهضة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

10:23 م

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

09:01 م

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

10:48 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن