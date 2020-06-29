الكشف عن سر عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
محمد جمال

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي وافق علي عودة صالح جمعة صانع العاب الفريق الي التدريبات الجماعية مرة أخري خلال الفترة المقبلة استعدادًا لاستئناف الدوري. 

وأكد عمر ربيع ياسين في خلال برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار":"موافقة فايلر جاءت بعد توصية من المدرب العام سيزا الذي يقود تدريبات الفريق في الوقت الحالي نظرًا لتواجد فايلر في سويسرا-، والذي أكد خلالها التزام اللاعب بخوض التدريبات البدنية واصراه على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني".

كان فايلر قد أعلن في وقت سابق ان جمعة خارج حساباته نهائيًا، وطلب الاستغناء عن خدماته، قبل أن يمنحه فرصة أخيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر صالح جمعة الاهلي الأهلي صالح جمعة

أخبار تهمك

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

تحرك جديد من الزمالك في صفقة رجب بكار

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ ساعة الا ربع

بوروسيا دورتموند يحسم مصير هدف ريال مدريد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 7 ساعات

الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ يوم

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

10:23 م

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

09:01 م

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

10:48 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن