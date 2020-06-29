الكشف عن سر عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي





قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي وافق علي عودة صالح جمعة صانع العاب الفريق الي التدريبات الجماعية مرة أخري خلال الفترة المقبلة استعدادًا لاستئناف الدوري.





وأكد عمر ربيع ياسين في خلال برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "موافقة فايلر جاءت بعد توصية من المدرب العام سيزا الذي يقود تدريبات الفريق في الوقت الحالي نظرًا لتواجد فايلر في سويسرا-، والذي أكد خلالها التزام اللاعب بخوض التدريبات البدنية واصراه على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني".





كان فايلر قد أعلن في وقت سابق ان جمعة خارج حساباته نهائيًا، وطلب الاستغناء عن خدماته، قبل أن يمنحه فرصة أخيرة.



