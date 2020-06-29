عرض برتغالي يهدد صفقة الأهلي المحتملة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:20 م
الاهلي
الاهلي
محمد جمال

يسعي رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن أسامة جلال مدافع نادي إنبي والمنتخب الاوليمبي المصري، دخل بؤرة اهتمامات نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، وذلك للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ظهور بمستوي متميز مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام التي أقيمت نهاية العام الماضي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الفريق البرتغالي يزاحم النادي الأهلي الذي حصل على توقيع اللاعب في وقت سابق لتدعيم خط دفاعه، لكنه لم ينجح في التوصل لاتفاق نهائي مع الفريق البترولي بشأن المقابل المادي المطلوب للاستنغناء عن اللاعب".

وأوضح: "جلال أبلغ مسؤولي انبي أن رغبته الأولي هي الانضمام للأهلي، وفى حالة عدم التوصل لاتفاق، سيخرج للاحتراف الخارجي".

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