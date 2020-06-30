"الاتصالات" تعلن موعد بدء المرحلة الثانية من رفع كفاءة الإنترنت (فيديو)

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أنه في أواخر عام 2018، كان متوسط سرعة الإنترنت 5 ميجابت في الثانية، وكان ترتيب مصر من حيث سرعة الإنترنت 40 من 43 في إفريقيا، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أن هذا الترتيب لا يليق بمصر وبالمواطن المصري، وعليه نفذنا خطة عاجلة لرفع كفاءة الخدمة منذ بداية العام 2019 كلفت الدولة 30 مليار جنيه خلال عام واحد، حتى وصلنا في بداية العام الحالي لمتوسط سرعة 30 ميجابت في الثانية، حيث تضاعفت السرعة 6 مرات، وقفز ترتيبنا إلى المركز الثاني بين الدول الإفريقية.





وأكد "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أنه لولا هذا المشروع الذي نُفذ في 2019 لما أمكن للشبكة المعلوماتية أن تستوعب الضغوط والأحمال الناتجة عن الأزمة الحالية والتي نتج عنها مضاعفة في الأحمال التي تتعرض لها الشبكة وزيادة ساعات الذروة لتصل إلى 15 و16 ساعة في اليوم الواحد، لافتا إلى أن الوزارة حاليا بصدد دراسة المرحلة الثانية من رفع الكفاءة، على أن يتم تنفيذها في النصف الثاني من هذا العام، حيث أن هذا المرفق تتزايد عليه الأحمال ولابد من استيعابها بشكل دائم ومستمر شأن كل المرافق الأخرى.



