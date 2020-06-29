بعد قرار رفع الحظر.. محمد ثروت يداعب جمهوره

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:47 م
محمد ثروت
محمد ثروت
فايقة محمد عادل
شارك النجم محمد ثروت جمهوره بفيديو جديد عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهر بالفيديو من إحدي مسلسلاته مداعباً جمهوره بعد قرار رفع الحظر وفتح القهاوي معلقاً: القهاوي اللي بتفضل فاتحة بعد الساعة عشرة .

وتعد آخر أعمال محمد ثروت مسلسل رجالة البيت تدور أحداث في إطار كوميدي منفصل متصل يجمع مشاهد وأحداث مختلفة تدور حول بومبا وتيمون والذي جسدهما النجمين أكرم حسني وأحمد فهمي وبمشاركة النجم بيومي فؤاد.

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ ساعتين

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الخطيب يطلب بقاء نجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن سر عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يحقق حلم فايلر الذي طال انتظاره

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- بيراميدز يكشف حقيقة انتقال "دونجا" للزمالك وموقفه من ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ساري يوجه رسالة إلى بيانيتش بعد انتقاله إلى برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عرض برتغالي يهدد صفقة الأهلي المحتملة

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

11:08 م

عاجل - الخطيب يطلب بقاء نجم الأهلي ويرفض رحيله

11:53 م

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

10:23 م

عاجل- بيراميدز يكشف حقيقة انتقال "دونجا" للزمالك وموقفه من ضم نجم الأهلي

11:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن