بعد قرار رفع الحظر.. محمد ثروت يداعب جمهوره

Advertisements

شارك النجم محمد ثروت جمهوره بفيديو جديد عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهر بالفيديو من إحدي مسلسلاته مداعباً جمهوره بعد قرار رفع الحظر وفتح القهاوي معلقاً: القهاوي اللي بتفضل فاتحة بعد الساعة عشرة .



وتعد آخر أعمال محمد ثروت مسلسل رجالة البيت تدور أحداث في إطار كوميدي منفصل متصل يجمع مشاهد وأحداث مختلفة تدور حول بومبا وتيمون والذي جسدهما النجمين أكرم حسني وأحمد فهمي وبمشاركة النجم بيومي فؤاد.

