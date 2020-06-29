تعرف على تعليق فريدة فهمي من قصة نية زواج أحمد زكي منها

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:46 م
فريدة فهمي
فريدة فهمي
ريهام كمال

تحتفل اليوم فراشة فرقة رضا، الراقصة الإيقاعية الكبيرة الفنانة المتألقة فريدة فهمي، بعيد ميلادها الـ80.

في تصريح الماكيير الشهير محمد عشوب، والصديق المقرب للفنان أحمد زكي، مؤخرًا في أحد البرامج التلفزيونية عن وجود نية لدي الفنان الراحل في الزواج.

كان يفاضل بين فريدة فهمي، وبين الفنانة الكبيرة الجزائرية وردة وفي النهاية لم يتزوج من الثنائي لحبه الشديد لطليقته الفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وعلقت فريدة، في احدى التصريحات الصحفية ردًا على حديث "عشوب" قائلة: "أكدت أنها لا تعرف أي شيء عن هذا الموضوع إطلاقًا لا قديمًا ولا الوقت الحالي كما تسألت من هو محمد عشوب".

وتابعت: "لا لا لا حد يقوله عيب ده كلام فارغ وميصحش يتقال ومش أي حد يقول اي حاجة الناس تصدقها".

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة فريدة فهمي، النجمة الأبرز في فرقة رضا، وساعدها والدها في تعلم الرقص حتى حصلت على الدكتوراة.

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