معتز عبدالفتاح: السيسي رئيس شجاع (فيديو)

وفيما يلي نص الكلمة





"شعب مصر العظيم أيها الشعب الأبي الكريم نحتفل اليوم بالذكرى السابعة لثورة الثلاثين من يونيو 2013 تلك الثورة المجيدة التي سطرت خلالها جماهير أمتنا بإرادته الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق".



السيدات والسادات



"لقد تابع العالم أجمع باندهاش واعجاب انطلاق شرارة ثورتنا المباركة التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة لطمس الهوية الوطنية..فقد ظن هؤلاء ومن يقف وراءهم أن مصر قد دانت لهم دون غيرهم من أبناء الوطن وأن أهدافهم التي يسعون إليها قد أصبحت قريبة المنال.. فخرجت جموع الملايين معلنة رفضها القاطع لكل محاولات اختطاف الوطن الذي تولى أمره من لا يدرك قيمة وعظمة مصر وفي خضم هذه الأحداث كانت القوات المسلحة تتابع وتراقب مطالب جماهير هذا الشعب العظيم حيث انحازت إلى الإرادة الوطنية الحرة وذلك استنادا إلى ثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة وباعتبارها ملاذ الشعب الأمن وسنده الأمين واتخذت قرارها التاريخي بمشاركة مختلف القوى والتيارات السياسية بوضع خارطة مستقبل تسير الدول المصرية على خطاها للعبور من الفوضى والعبث إلى بر الآمان".



وقال الرئيس السيسي.. شعب مصر العظيم.." إننا ننظر إلى واقعنا الراهن باعتباره حلقة جديدة من سلسلة حلقات تاريخنا المتصل نرصد الظواهر المتغيرة والتحديات المتجددة نحاول جاهدين أن نبني وننمي لنغير الواقع الحالي على نحو نرضاه ونفتخر به واضعين نصب أعيننا أن تكون مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها وللأجيال القادمة مع إدراك متغيرات العصر المتسارعة وشواغله الجديدة".



وأضاف السيسي: "ولقد كنا ندرك منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو المجيدة أننا سنخوض مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح وحرمة الدماء؛ ومن هنا كان خطر الإرهاب على رأس ما نواجهه من تحديات على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الآمنيين في ربوع مصر وخلق حالة من الفوضى من خلال العنف المسلح في محاولة بائسة للعودة مرة أخرى إلى الحكم".



أوضح الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أن 29 يونيو هذا العام يشهد المزيد من الافتتاحات والإنجازات التي تحققها الدولة المصرية، ما يؤكد أن المسيرة لا تتوقف، متابعا: "الناس كل يوم بتشعر إن في جديد، أه في تحديات ومشاكل وصعوبات، بس في إرادة قوية، وقيادة راغبة في أن تنهض بمصر وتدفعها للأمام".تابع عبدالفتاح، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"،: "الرؤساء اللي قبل السيسي جاملونا على حسابنا، الرئيس عبدالناصر أعاد توزيع الدخل والثروة وادى الفقراء وعمل كل شيء ببلاش، والناس وقتها سقفت وشعبية الرئيس زادت ويوم ما مات جنازته محصلش زيها، لكن في النهاية مين اللي دفع الثمن؟ ميزانية الدولة لا تتحمل ذلك، سهل أوي إني أكل ابني شيكولاتة كل يوم، والواد هيحبني جدا، لكن بعد شوية الواد هيجيله تسوس، وبطنه هتوجعه، وهيجيله أمراض، أنا كده بعمل اللي مصلحته ولا اللي فيه مصلحتي أنا؟ مين اللي هيشيل الشيلة ويدفع الفاتورة في الآخر؟ وفعلا لقينا نفسنا في الآخر بنتجامل على حسابنا".وأضاف: "الرئيس السادات ملحقش أوي لأن ملف تحرير الأرض هو اللي كان مسيطر على فترته، وبعدها الرئيس مبارك 30 سنة رفع شعار سيبها زي ما هي، شوية ناس أغنياء وشوية ناس فقراء وغلابة وربنا خلقنا درجات وسيب كل حاجة زي ما هي.. أما الرئيس السيسي رئيس شجاع، مش بيجاملنا على حسابنا، قال من الأول عايزينها بلد قد الدنيا شيلوا معايا الشيلة، هتشيلوا معايا الشيلة هننجح، اللي إحنا بنشوفه رئيس مش حريص على شعبيته".وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين 29 يونيو، مجموعة من المشروعات الحيوية بشرق القاهرة.وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروعات التي يفتتحها الرئيس تشمل، تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي،اليوم الاثنين، أن ثورة 30 يونيو قضت على كل محاولات البعض المستميتة لطمس الهوية الوطنية، وقال الرئيس السيسي - في كلمتة لمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو - إن جماهير الأمة خلال هذه الثورة المجيدة سطرت بإرادتها الأبيه ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن.بسم الله الرحمن الرحيم