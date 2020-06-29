تعرف على الموعد النهائي لعودة الدوري المصري

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
حسام مجدي


كشف الإعلامي إبراهيم فايق بقياة "أون تايم سبورت" عن مفاجأة جديدة بشأن استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي.

وكشف إبراهيم فايق خلال برنامجه "جمهور التالتة" المذاع على قناة "أون تايم سبورت"، أن مسابقة الدوري المصري ستستكمل بداية من يوم ١٠ أو ١١ أغسطس القادم بشكل طبيعي.

وأوضح إبراهيم فايق إلى أنه من المتوقع أن يسبق إنطلاق مباريات الدوري خوض كل من الأهلي والزمالك لمباراتين من المؤجلات يومي ٧ و ٨ يوليو.

وأكد إبراهيم فايق أنه هناك استقرار داخل الاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الحالي حول جدول مباريات الدوري المصري عقب عودته مباشرة.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن عن عقد اجتماع يوم الخميس القادم للكشف عن جدول مواعيد الدوري وعودته بشكل طبيعي بعد الاجتماع مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر.

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