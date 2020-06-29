البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:22 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية

حافظت البورصة الأمريكية على الاتجاه نحو الصعود بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، رغم الزيادات القياسية للعدوى بالوباء العالمي، ووسط ترقب شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".

وجاء أداء وول ستريت اليوم بقيادة المكاسب في قطاع الطيران، مع ارتفاع أسهم شركة "بوينج" على خلفية الحصول على شهادة للطيران مجدداً لطائرة "ماكس 737" بداية من اليوم، بعد أن تعرضت الشركة الأمريكية لأسوأ أزمة منذ مارس  العام الماضي بفعل حادثتين لطائراتها مع مقتل 346 شخصاً.

ويترقب المستثمرون شهادة جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي "ستيفين منوشين" أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي غداً الثلاثاء.

وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع مبيعات المنازل في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال الشهر الماضي.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2.3 بالمائة ليرتفع 580 نقطة تقريبا، ويصل إلى 25595.8 نقطة.

وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.5 بالمائة ليسجل 3053.2 نقطة، كما زاد مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.2بالمائة مسجلاً 9874.1 نقطة.

وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مسجلاً 97.492.

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