عاجل.. تفاصيل جديدة بشأن عقار "ريمديسيفير" لمواجهة كورونا

كشف الدكتور أمجد طلعت، مدير شركة الدواء المصرية "إيفا فارما" المنتجة لدواء ريمديسيفير، عن تفاصيل إنتاج العقار، قائلًا إنه تم السماح من قِبل شركة "جلياد" العالمية المحتكرة للدواء بإنتاجه في ثلاثة دول فقط هي مصر والهند وباكستان، مشيرا إلى أن عقار ريمديسيفير لا يستخدم إلا في الحالات الحرجة وشديدة الخطورة فقط، ويستخدم في المستشفيات فقط ولا يُباع في الصيدليات.





وأكد طلعت، خلال مداخلة لبرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن دواء ريمديسيفير هو الأمل الجديد في مواجهة كورونا، ولكنه لا يُتاح استخدامه لكل أنواع المرضى، بل يستخدمه المرضى أصحاب الحالات الحرجة والذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي، مؤكدا أنه تم بالفعل إدراج العقار في بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، وبدأ عدد من المرضى في استخدامه للحالات الطارئة فقط.





وأشار إلى أن الشركة تستطيع إنتاج نصف مليون جرعة شهريا والأولوية لهذا العقار ستكون للمواطن المصري في البداية، بعدها نتجه للتصدير إلى الخارج، لافتا إلى أن الشركة زادت من صناعة جرعات دواء ريمديسيفير، للمساعدة في علاج المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن علاج ريمديسفير يتم إعطاؤه للمصابين من أجل الخروج مبكرا من العناية المركزة، موضحا أن هذا الدواء حقق نجاحا كبيرا في علاج المصابين من فيروس كورونا المستجد.





وأوضح أن الدولة المصرية اهتمت مؤخرا بشدة بقطاع الدواء المصري، لافتا إلى أن هناك مجهودات جبارة من جميع الأجهزة والوزارات لمساعدات الشركات على تصدير الدواء المصري.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 412 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17951 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1566 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة تم شفاؤها، و2872 حالة وفاة.



