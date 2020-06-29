مرآة سحرية.. إسعاد يونس تشارك جمهورها بصورة نادرة من أحد أفلامها

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:23 م
إسعاد يونس
إسعاد يونس
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة إسعاد يونس، جمهورها بصورة نادرة لها من إحدي أفلامها وذلك على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة:"مرآة سحرية علي الحائط من الأكثر عدلا".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور إسعاد، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بحبك يا إسعاد" وأضاف آخر"صاحبة السعادة ربنا يخليكي ويحفظك من كل سوء"، وفي السياق ذاته تابع آخر " ربنا يحفظك وتبقي انجح من النجاح اللي انتي فيه دلوقتي".

وشاركت إسعاد في رمضان الماضي بالمسلسل الإذاعي "فرح عديلة" بطولة إسعاد يونس،بيومي فؤاد،شيماء سيف، ومن المقرر إذاعته في تمام الساعة ٤.٣٠ مساءً،عبر محطةراديو ميجا إف إم.

يذكر أن إسعاد يونس، بتقدم برنامج "صاحبة السعادة" كل يوم اثنين الساعة 11 مسًاء عبر شاشة "دي ام سي"، وتستضيف كل حلقة فنان مختلف ليتحدث عن أعماله الفنية.

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