تسكين 450 طالب وطالبة بالسنوات النهائية خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمدن الجامعية بالفيوم

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
ريهام على
أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن مجلس الجامعة بجلسته رقم (173) والمنعقدة اليوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2020 قد وافق على استقبال المدن الجامعية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن من طلاب السنوات النهائية خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني والمقررة خلال شهر يوليو 2020م.

وقد صرح أنه سيتم تسكين عدد 540 طالب وطالبة من طلاب السنوات النهائية بمختلف كليات الجامعة، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2020م، حيث سيتم تخصيص غرف مستقلة لكل طالب أو طالبة حرصا على سلامتهم وتطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي، كما ستقوم الجامعة بتعقيم المدن الجامعية قبل استقبال الطلاب، بالإضافة إلى تعقيم الغرف بصورة دورية ومستمرة طوال فترة إقامة الطلاب لحين انتهائهم من أداء امتحاناتهم المقررة.

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والصحية لحماية السادة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب بالجامعة خلال أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة النهائية بكليات ومعاهد الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد جابر شديد أن مجلس الجامعة بجلسته رقم (173) المنعقدة اليوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2020 قد وضع عددا من الضوابط والإجراءات التي سيتم اتخاذها داخل جميع مباني المنشآت الجامعية والتي تتضمن توفير كبائن التعقيم الشامل للأفراد واستشعار درجات حراراتهم وذلك على البوابات الرئيسية للجامعة، واستكمال أعمال التعقيم والتطهير لكافة مباني ومنشآت الجامعة وقاعات الامتحانات بكل الكليات قبل الامتحانات وأثناء الامتحانات يتم التعقيم يوميا وذلك من خلال العمالة المدربة، وتكليف الأمن بعدم السماح بالدخول من البوابات الجامعية بدون إرتداء الكمامات الطبية وأيضا عدم السماح بتواجد أي شخص داخل مباني الجامعة بدون إرتداء الكمامات الطبية وذلك من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والملاحظين والطلاب.

وشدد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، على تواجد الأطقم الطبية بكل كلية وجاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة وتوفير المستلزمات الطبية ومستلزمات التعقيم من كحول وأقنعة واقية وكلور، كما تم توفير أماكن للعزل بمستشفى الجامعة للطلاب المشتبه في إصابتهم.

كما أكد الدكتور أحمد جابر شديد على الضوابط والإجراءات التي سيتم اتخاذها داخل لجان الامتحانات، أنه تم توسيع المقاعد داخل القاعات الامتحانية لتحقيق التباعد بين الطلاب مما يسمح بترك مسافة تصل إلى ١.٥ - ٢ متر بين كل طالب وآخر، والحرص على دخول الطلاب وخروجهم من لجانهم الامتحانية بشكل منظم من خلال طابور منظم واحد تلو الآخر، كما تم التشديد على منع التجمع بلجان الامتحانات أو محيطها، وأن يتعامل الموظف المسئول عن الملاحظة الامتحانية مع الطالب من مسافة أكثر من مترين، وأن توزع أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة بشكل منظم يحقق الحفاظ على الصحة العامة، والتأكيد على التزام الطالب باستخدام أدواته الشخصية من أقلام وآلة حاسبة.

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