خالد أبو بكر: حجم الإنجازات كبير وضخم جدا وحديث السيسي يكشف عن إنجازات العمل في مصر

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دعا خالد أبو بكر، إلى عقد مؤتمر واحتفالية ضخمة في شهر أكتوبر المقبل، لعرض الإنجازات التي لم نحتفل بها في 30 يونيو الجاري، مضيفًا: "يجب أن يكون هناك احتفال ضخم يليق بحجم العمل.. وعندي أمل أن نري هذا الأمر أمام العالم كله ونفخر بما صنعته أيدينا.. أتمنى من متخذي القرار إجراء مؤتمر كبير جدًا في مدينة العلمين الجديدة لعرض إنجازات المصريين في 6 سنوات ماضية".



وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "تابعت كلمة الرئيس كلمة كلمة..وكان نفسي 30 يونيو 2020 يكون الاحتفال في مدينة العلمين الجديدة لمدة 3 أيام لعرض إنجازات الدولة المصرية خلال الـ 6 سنوات الماضية".



وأكد أن حجم الإنجازات كبير وضخم جدًا، وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي يكشف ملامح العمل بالدولة المصرية والإنجازات التي تمت.



وتابع: "مصر في عهد السيسي أصيلة ومبتنساش.. من كان يتخيل أن يكون هناك قاعدة عسكرية كبيرة جدا باسم محمد نجيب.. وأرجع وأقول أمتي هيكون في يوم من الأيام مدينة او شارع واحد باسم الرئيس السيسي، ودا مش تطبيل.. لكنه حق".





قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.







وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، اليوم الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.



وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.































