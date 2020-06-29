هاني عبدالرحيم يعلن تضامنه مع يوسف الشريف ضد الحرب التي تُشن عليه

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي هاني عبدالرحيم، إن الجميع يشيد برقي وفن وموهبة الفنان يوسف الشريف، معقبًا: "ماشي في خط لوحده، والجميع يشيد بمسلسلاته".

وتابع عبدالرحيم، خلال تقديمه برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أن البعض قام بمهاجمة الفنان يوسف الشريف بسبب تصريحه بأنه يرفض تقديم أي مشاهد ساخنة، وتم اتهامه بالميول بالجماعات المتطرفة، والبعص طالبه بتحجيب زوجته، معقبًا: "ما يحدث مع الشريف شيء ليس جيد، أنا بحاول أنتقي ألفاظي".

ولفت إلى أن يوسف الشريف فنان ناجح وليس في حاجة لتقديم مشاهد ساخنة بحجة أنها تخدم السياق الدرامي، متابعًا: "بأي منطق ننتقد فنان ناجح لمجرد تصريح، أنا بعلن تضامني مع يوسف الشريف ضد الحرب الت تُشن عليه على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه يُقدم فن راق". 

وأضاف: "بهدوء، لازم نبعد عن توجيه الاتهامات السياسية للفنان يوسف الشريف عشان كلامه مش على هوانا، شابوه ليوسف الشريف، أنت راقي، وأنت صح".

وكان علق الفنان أمير كرارة، على تصريحات الفنان يوسف الشريف بوضعه في العقد منع المشاهد الجنسية، وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر "كرارة" فيديو ليوسف الشريف أثناء تحدثه عن مسلسل "الإختيار" قائلا "أنا ممكن السنة الجاية لو محصلش مسلسل تانى زى الإختيار ألوم عليهم أقولهم إزاى متعملوش مسلسل تانى زى كدة إزاى مش كل سنة يبقى عندنا مسلسل يبقى فيه قدوة لشبابنا... الشباب طول الوقت بيدوروا على قدوة دى غريزة فى البشر.. حكاية إنك انت تقدم قدوى بطل شهيد ويكون كمان من القوات المسلحة فدى حاجة... فكرة حلوة جدا مبدا حلو جدا".

وعلق أمير كرارة قائلا "اخويا وحبييي النجم يوسف الشريف شكرا لكلامك وحبك اللي من قلبك وربنا يرحم كل شهدائنا اللي ضحو بحياتهم علشان البلد دي تفضل دايما بخير".

يذكر أن الفنان أمير كرارة شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الإختيار" والذي حقق نجاحا كبيرا، وتدور أحداثه حول قصة الشهيد أحمد صابر المنسي.

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