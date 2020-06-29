وائل الإبراشي: إنجازات 30 يونيو تؤكد أن مصر تسير نحو التقدم

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الإنجازات التى تحققت منذ ثورة 30 يونيو وعلى مدى السنوات السبعة الماضية، يؤكد أن مصر تسير نحو الحداثة والتقدم، مشددًا على أن كافة المشروعات التى افتتحاها الرئيس سواء على مستوى البنية التحتية أو المشروعات التنموية، والاقتصادية تحمل "روح 30 يونيو".

وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن ثورة 30 يونيو خلصت مصر والمنطقة العربية من الميليشيات الإرهابية التى كانت تنوى تخريب وتفكيك المنطقة كافة، وتابع:"ثورة 30 يونيو استعادت مصر التى كانت مختطفة من قبل الميليشيات الإرهابية".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، اليوم الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

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