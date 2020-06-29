الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الأحياء

يتجهز طلاب الثانوية العامة 2020 الشعبة العلمية، يوم الخميس المقبل الموافق2 يوليو 2020، لأداء امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط المراجعات النهائية لمادة الأحياء، بحسب موقع thanaweya المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ولمعرفة المراجعة النهائية في مادة الاحياء إليكم مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها لمعرفة الأسئلة المهمة والمتوقعة التي يمكن أن تأتي في امتحان مادة الاحياء وهي كالتالي:





من هنا. - يمكنك عزيزي الطالب الدخول على منصة الثانوية العامة عبر الرابط التالي





- اختيار مراجعة المادة المطلوبة من القائمة الرئيسية.





- عند ظهور قائمة محتوى المراجعة يتم الضغط على المحتوى المطلوب.





- وللحصول على محتوى المراجعة يجب تسجيل الحساب من خلال عمل حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني وإدخال "الإسم - البريد الإلكتروني - كلمة المرور - تأكيد كلمة المرور"، ثم الضغط على إنشاء حساب.





- يمكن للطالب أو المستخدم الدخول بحسابه الشخصي على فيس بوك من خلال الضغط على "تسجيل عن طريق الفيسبوك".





- يمكن أيضًا التسجيل عبر "حساب جوجل" من خلال الضغط على تسجيل عن طريق جوجل.