الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الأحياء

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الأحياء

يتجهز طلاب الثانوية العامة 2020 الشعبة العلمية، يوم الخميس المقبل الموافق2 يوليو 2020، لأداء امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط المراجعات النهائية لمادة الأحياء، بحسب موقع thanaweya المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ولمعرفة المراجعة النهائية في مادة الاحياء إليكم مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها لمعرفة الأسئلة المهمة والمتوقعة التي يمكن أن تأتي في امتحان مادة الاحياء وهي كالتالي:

- يمكنك عزيزي الطالب الدخول على منصة الثانوية العامة عبر الرابط التالي من هنا.

- اختيار مراجعة المادة المطلوبة من القائمة الرئيسية.

- عند ظهور قائمة محتوى المراجعة يتم الضغط على المحتوى المطلوب.

- وللحصول على محتوى المراجعة يجب تسجيل الحساب من خلال عمل حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني وإدخال "الإسم - البريد الإلكتروني - كلمة المرور - تأكيد كلمة المرور"، ثم الضغط على إنشاء حساب.

- يمكن للطالب أو المستخدم الدخول بحسابه الشخصي على فيس بوك من خلال الضغط على "تسجيل عن طريق الفيسبوك".

- يمكن أيضًا التسجيل عبر "حساب جوجل" من خلال الضغط على تسجيل عن طريق جوجل.

الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الأحياء

أخبار تهمك

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ نصف ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بوروسيا دورتموند يحسم مصير هدف ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك جديد من الزمالك في صفقة رجب بكار

منذ أقل من ساعتين

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

بالأسماء.. المرشحون لمغادرة جنة الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 44 دقيقة

من صفقة "القرن" لصفقة "الحلم".. مرتضى منصور مُتخصص "إثارة وتشويق" في الإعلان عن صفقات الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

10:23 م

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

09:01 م

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

10:48 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن