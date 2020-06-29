أستاذ هندسة طرق: معدلات العمل والإنجاز بالدولة غير مسبوقة

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أشاد الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطريق والنقل بجامعة عين شمس، بحجم الإنجازات والتطوير في شبكة الطريق المصرية، مؤكدًا أن معدلات العمل والإنجاز خلال السنوات الحالية غير مسبوقة واستثنائية.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن المشروعات تحت رقابة عالية، والمعدلات الحالية كبيرة جدًا.



وأوضح أن ما تم في الـ 6 سنوات الماضية في مجال النقل والطرق أمر غير مسبوق ولم يتم من قبل، مشيرًا إلى أن الطرق الجديدة شملت طرق خارج المدن وساعدت على ربط أرجاء الدولة ببعضها البعض ضمن شبكة الطرق القومية.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 29 يونيو، مجموعة من المشروعات الحيوية بشرق القاهرة.



وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروعات التي يفتتحها الرئيس تشمل، تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي،اليوم الاثنين، أن ثورة 30 يونيو قضت على كل محاولات البعض المستميتة لطمس الهوية الوطنية، وقال الرئيس السيسي - في كلمتة لمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو - إن جماهير الأمة خلال هذه الثورة المجيدة سطرت بإرادتها الأبيه ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن.



وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

"شعب مصر العظيم أيها الشعب الأبي الكريم نحتفل اليوم بالذكرى السابعة لثورة الثلاثين من يونيو 2013 تلك الثورة المجيدة التي سطرت خلالها جماهير أمتنا بإرادته الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق"

السيدات والسادات



" لقد تابع العالم أجمع باندهاش واعجاب انطلاق شرارة ثورتنا المباركة التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة لطمس الهوية الوطنية..فقد ظن هؤلاء ومن يقف وراءهم أن مصر قد دانت لهم دون غيرهم من أبناء الوطن وأن أهدافهم التي يسعون إليها قد أصبحت قريبة المنال.. فخرجت جموع الملايين معلنة رفضها القاطع لكل محاولات اختطاف الوطن الذي تولى أمره من لا يدرك قيمة وعظمة مصر وفي خضم هذه الأحداث كانت القوات المسلحة تتابع وتراقب مطالب جماهير هذا الشعب العظيم حيث انحازت إلى الإرادة الوطنية الحرة وذلك استنادا إلى ثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة وباعتبارها ملاذ الشعب الأمن وسنده الأمين واتخذت قرارها التاريخي بمشاركة مختلف القوى والتيارات السياسية بوضع خارطة مستقبل تسير الدول المصرية على خطاها للعبور من الفوضى والعبث إلى بر الآمان "



وقال الرئيس السيسي.. شعب مصر العظيم.." إننا ننظر إلى واقعنا الراهن باعتباره حلقة جديدة من سلسلة حلقات تاريخنا المتصل نرصد الظواهر المتغيرة والتحديات المتجددة نحاول جاهدين أن نبني وننمي لنغير الواقع الحالي على نحو نرضاه ونفتخر به واضعين نصب أعيننا أن تكون مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها وللأجيال القادمة مع إدراك متغيرات العصر المتسارعة وشواغله الجديدة".



وأضاف السيسي: " ولقد كنا ندرك منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو المجيدة أننا سنخوض مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح وحرمة الدماء؛ ومن هنا كان خطر الإرهاب على رأس ما نواجهه من تحديات على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الآمنيين في ربوع مصر وخلق حالة من الفوضى من خلال العنف المسلح في محاولة بائسة للعودة مرة أخرى إلى الحكم".







