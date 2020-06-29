إيطاليا.. "الصحة" تسجل أدنى حصيلة يومية في وفيات كورونا





أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34744 حالة.





وذكرت الصحة الإيطالية أنها سجلت 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 240 ألفا و436 إصابة.



