تعرف على مواعيد أجازة البنوك بمناسبة ثورة 30 يونيو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:54 م
البنك المركزي
البنك المركزي
الفجر الاقتصادي
قرر البنك المركزي، تعديل إجازة البنوك الخاصة بذكري ثورة 30 من يونيو التى كان من المقرر أن تكون يوم الثلاثاء المقبل، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء.


وقال المركزي في بيانا له، إنه في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بان يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الاجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، فقد تقرر تعطيل العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانياتها في 30يونيو يومي الأربعاء والخميس الموافق 1 ، 2 يوليو 2020، علي أن يستأنف العمل بها صباح يوم الاحد  يوليو 2020 .

وتابع،  اما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31  ديسمبر ، فقد تقرر تعطيل العمل يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 علي ان يستأنف العمل بها صباح يوم الاحد  5 يوليو 2020.




أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

وتضمن القرار أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

 
ونص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة لها.
 

وقرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من يوم الثلاثاء، يأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون. 

 
والفترة القادمة ستشهد التوسع في تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

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