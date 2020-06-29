تعرف على مواعيد أجازة البنوك بمناسبة ثورة 30 يونيو

قرر البنك المركزي، تعديل إجازة البنوك الخاصة بذكري ثورة 30 من يونيو التى كان من المقرر أن تكون يوم الثلاثاء المقبل، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء.









وقال المركزي في بيانا له، إنه في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بان يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الاجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، فقد تقرر تعطيل العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانياتها في 30يونيو يومي الأربعاء والخميس الموافق 1 ، 2 يوليو 2020، علي أن يستأنف العمل بها صباح يوم الاحد يوليو 2020 .





وتابع، اما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر ، فقد تقرر تعطيل العمل يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 علي ان يستأنف العمل بها صباح يوم الاحد 5 يوليو 2020.















