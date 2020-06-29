جمعية اللاعبين المحترفين تستكمل مبادرة دعم الأندية





ينهي مجلس إدارة جمعية اللاعبين المحترفين المصرية برئاسة مجدي عبدالغني نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق خلال الساعات القليلة المقبلة ملف دعم الجمعية للأندية الرياضية المتضررة من توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا منذ مارس الماضي ضمن مبادرة " أدعم الأندية " التي أطلقتها الجمعية قبل 3 أشهر لحل الأزمات المالية المختلفة .





وينتظر أن يتواصل مجدي عبدالغني مع 4 أندية متبقية من مجموعة 58 ناديا جرى تقديم الدعم المالي لهم والذي وصل قيمته إلى مليون و300 ألف جنيه خلال الفترة الأخيرة لإكمال الدور الإجتماعي للجمعية الذي تبنته لمواجهة فيروس كورونا بعدما وصل الدعم المالي فعليا إلى 54 ناديا في وقت سابق .





ومن جانبه أكد مجدي عبدالغني نجاح المبادرة في تقديم دور مجتمعي هام عبر المساهمة في دعم الأندية ماليا خلال فترة التوقف الأخيرة التي تكبدت خلالها خسائر مالية ضخمة .





ووجه عبدالغني الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تبنيه المبادرة والعمل مع الجمعية على وصول الدعم المالي لكافة الأندية المتضررة والتدخل لحل كافة الأزمات التي عانت منها أندية في وقت سابق فور علمه بالتفاصيل .





وشدد عبدالغني على أن دور الجمعية لا يتوقف عند تقديم الدعم المالي للأندية مشيرا إلى إن مجلس إدارته تحت أمر أي لاعب مصري يعاني من مشكلات مهما كانت طبيعتها وهو دور الجمعية التدخل والعمل على دعم اللاعبين ماليا ومعنويا وطبيا مؤكدا أن الرسالة الخاصة بجمعية اللاعبين المحترفين هي رسالة أدبية واحترافية في نفس الوقت لا تتأخر عن تلبية نداء لاعبيها .











