جمعية اللاعبين المحترفين تستكمل مبادرة دعم الأندية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:35 م
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
الفجر الرياضي

ينهي مجلس إدارة جمعية اللاعبين المحترفين المصرية برئاسة مجدي عبدالغني نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق خلال الساعات القليلة المقبلة ملف دعم الجمعية للأندية الرياضية المتضررة من توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا منذ مارس الماضي ضمن مبادرة " أدعم الأندية " التي أطلقتها الجمعية قبل 3 أشهر لحل الأزمات المالية المختلفة .

وينتظر أن يتواصل مجدي عبدالغني مع 4 أندية متبقية من مجموعة 58 ناديا جرى تقديم الدعم المالي لهم والذي وصل قيمته إلى مليون و300 ألف جنيه خلال الفترة الأخيرة لإكمال الدور الإجتماعي للجمعية الذي تبنته لمواجهة فيروس كورونا  بعدما وصل الدعم المالي فعليا إلى 54 ناديا في وقت سابق .

ومن جانبه أكد مجدي عبدالغني نجاح المبادرة في تقديم دور مجتمعي هام عبر المساهمة في دعم الأندية ماليا خلال فترة التوقف الأخيرة التي تكبدت خلالها خسائر مالية ضخمة .

ووجه عبدالغني الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تبنيه المبادرة والعمل مع الجمعية على وصول الدعم المالي لكافة الأندية المتضررة والتدخل لحل كافة الأزمات التي عانت منها أندية في وقت سابق فور علمه بالتفاصيل .

وشدد عبدالغني على أن دور الجمعية لا يتوقف عند تقديم الدعم المالي للأندية مشيرا إلى إن مجلس إدارته تحت أمر أي لاعب مصري يعاني من مشكلات مهما كانت طبيعتها وهو دور الجمعية التدخل والعمل على دعم اللاعبين ماليا ومعنويا وطبيا مؤكدا أن الرسالة الخاصة بجمعية اللاعبين المحترفين هي رسالة أدبية واحترافية في نفس الوقت لا تتأخر عن تلبية نداء لاعبيها .



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجدي عبد الغني رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

تحرك جديد من الزمالك في صفقة رجب بكار

منذ أقل من ساعتين

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

بوروسيا دورتموند يحسم مصير هدف ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

من صفقة "القرن" لصفقة "الحلم".. مرتضى منصور مُتخصص "إثارة وتشويق" في الإعلان عن صفقات الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بالأسماء.. المرشحون لمغادرة جنة الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أندية الصعيد ومطروح تناقش مع عبدالغنى سبل التعاون مع جمعية المحترفين

جمعية اللاعبين المحترفين تدعم أسرة الفقيد علاء علي

منتخب جمعية اللاعبين المحترفين يواجه تليفونات بني سويف في أولى المباريات الودية بالأسيوطي

مجدى عبدالغنى : صندوق الفيفا ضمان اجتماعى لمساعدة اللاعبين

صلاح عبدالفتاح: الجمعية المصرية للاعبين المحترفين تقوم بدورها في تحقيق التكافل الاجتماعي فى الرياضة

الشباب والرياضة تبحث دعم لاعبي دوري أندية القسم الثاني والثالث والرابع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

10:23 م

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

09:01 م

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

10:48 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن