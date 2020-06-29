هكذا احتفل خالد سليم بتصدر تحدي "اللي فات مات" تريند التيك توك

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احتفل خالد سليم بتصدر اغنيته الجديدة اللي فات مات التريند ووصولها لأكثر من 7 مليون مشاهدة حيث نشر كوبيله من اللي فات مات عبر صفحته بإنستجرام وعلق قائلا : اللي فات مات تريند علي التيك توك بأكثر من سبعة مليون مشاهدة ، مستني غمازات أكتر عشان هختار أحلي الفيديوهات تنزل في البوست اللي جاي .



وحققت أغنية "اللي فات مات"، للنجم خالد سليم نجاحاً كبيراً خلال الساعات الماضية على تطبيق الفيديوهات "تيك توك"، حيث تخطى الهاشتاج الخاص بالأغنية حاجز الستة ملايين ونصف مشاهدة خلال ساعات، وتصدره التطبيق الشبابي الشهير، كما اقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.



"اللي فات مات"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد سليم الدرامية مشاركته في مسلسل "بلا دليل"، وهو بطولة درة،إسلام جمال،نيقولا معوض،حازم سمير ، جمال عبد الناصر،ديانا هشام،عمر الشناوي،هاجر الشرنوبي،مها نصار، أشرف زكي،وهو من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي.



