عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة شديدة اللهجة بشأن سد النهضة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن ملء سد النهضة بشكل أحادي يمثل تهديد لدولتي المصب، ويعرض حياة الملايين للمخاطر، مؤكدًا أن مجلس الأمن عليه أن يقوم بدوره ويشجع على التفاوض بحسن نية، ويوجه بالتزام الدول الثلاث بتعهداتهما.

وطالب "شكري"، خلال كلمته بجلسة حول ملف سد النهضة بمجلس الأمن الدولي، المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين، مجلس الأمن بدعم أي مبادرة تساهم في إزالة هذا الخطر الداهم، معقبا: "الدفاع عن البقاء ليس محض اختيار"، فضلا عن أن عدم الاستقرار يؤدي إلى أثار سلبية.

وأضاف وزير الخارجية، أن المخاطر التي تلوح أمنامنا تمثل تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن الحل الناجع مسألة سد النهضة يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.

وفي سياق متصل، أكد ممثل المملكة المتحدة بمجلس الأمن، أهمية عدم إتمام أي خطوة تمثل ضرر لطرف بعينه في قضية سد النهضة.

وتابع خلال كلمته بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن حول سد النهضة: "استمرار الدول الثلاث في المفاوضات السبيل الوحيد لإيجاد حل"، موجها الشكر إلى الاتحاد الأفريقي على مبادرته لحل أزمة سد النهضة عبر التفاوض.

وأضاف «أوجه الشكر لحكومات مصر والسودان وإثيوبيا على بذل المزيد من الجهود للوصول إلى تسوية شاملة».

وتابعت: "سنقدم الدعم من خلال المنظمات الدولية للتوصل إلى تسوية شاملة لملف سد النهضة".

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