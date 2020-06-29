باريس سان جيرمان يمدد تعاقده مع نجم الفريق

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
جدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقد مع مدافع الفريق الباريسي ليفين كورزاوا لأربعة مواسم، وذلك رفم الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بأن اللاعب بات قريبًا من الرحيل.

وأشار النادي الباريسي في بيان رسمي عبر حسابه على "تويتر" إلى أن كورزاوا وقع عقدًا يمتد حتى صيف 2024، علمًا بأن تعاقده الحالي ينتهي رسميًا غدا الثلاثاء.

ووصفت صحيفة ليكيب هذه الخطوة بمثابة المفاجأة الكبيرة خاصة أن كورزاوا كان على أعتاب الرحيل منذ عدة أشهر وخارج الحسابات تماما.

وأشارت الصحيفة إلى أن كورزاوا  لطالما ارتبط اسمه بالانتقال إلى أندية عديدة أبرزها إنتر ميلان الإيطالي.

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