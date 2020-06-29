عاجل.. وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرا لأحد.. وانخرطنا في المفاوضات عقد من الزمن
الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:29 م
هدى عبدالرازق
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تعيش في أكثر مناطق حوض النيل جفافا، وتقع على قائمة الدول التي تعاني الشح المائي، في حين أن الله حبا الأشقاء في أثيوبيا بمواردة مائية عديدة.
وأشار "شكري"، خلال كلمته بجلسة حول ملف سد النهضة بمجلس الأمن الدولي، المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إلى أن نهر النيل ليس حكرا اعلى مصر، ولكنه ميراث مشترك، ولهذا انخرطت مصر في مفاوضات شاقة لما يقرب من عقد من الزمن.
وأضاف وزير الخارجية، أنه تم عقد عدد لا يحصى من المفاوضات للوصول إلى اتفاق، لافتا إلى أن مصر شاركت في الجولة الأخيرة للمفاوضات بدعوة من السودان إلا أنها لم تنجح.