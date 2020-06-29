تفاصيل خطة جامعة الفيوم لامتحانات طلاب المرحلة النهائية للعام الدراسي 2020

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صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والصحية لحماية أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب بالجامعة خلال أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة النهائية بكليات ومعاهد الجامعة.



وأكد أ.د أحمد جابر شديد أن مجلس الجامعة بجلسته رقم (173) المنعقدة اليوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2020 قد وضع عددا من الضوابط والإجراءات التي سيتم اتخاذها داخل جميع مباني المنشآت الجامعية والتي تتضمن توفير كبائن التعقيم الشامل للأفراد واستشعار درجات حراراتهم وذلك على البوابات الرئيسية للجامعة، واستكمال أعمال التعقيم والتطهير لكافة مباني ومنشآت الجامعة وقاعات الامتحانات بكل الكليات قبل الامتحانات وأثناء الامتحانات يتم التعقيم يوميا وذلك من خلال العمالة المدربة، وتكليف الأمن بعدم السماح بالدخول من البوابات الجامعية بدون إرتداء الكمامات الطبية وأيضا عدم السماح بتواجد أي شخص داخل مباني الجامعة بدون إرتداء الكمامات الطبية وذلك من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والملاحظين والطلاب.



وشدد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، على تواجد الأطقم الطبية بكل كلية وجاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة وتوفير المستلزمات الطبية ومستلزمات التعقيم من كحول وأقنعة واقية وكلور، كما تم توفير أماكن للعزل بمستشفى الجامعة للطلاب المشتبه في إصابتهم.



كما أكد الدكتور احمد جابر شديد على الضوابط والإجراءات التي سيتم اتخاذها داخل لجان الامتحانات، أنه تم توسيع المقاعد داخل القاعات الامتحانية لتحقيق التباعد بين الطلاب مما يسمح بترك مسافة تصل إلى ١.٥ - ٢ متر بين كل طالب وآخر، والحرص على دخول الطلاب وخروجهم من لجانهم الامتحانية بشكل منظم من خلال طابور منظم واحد تلو الآخر، كما تم التشديد على منع التجمع بلجان الامتحانات أو محيطها، وأن يتعامل الموظف المسئول عن الملاحظة الامتحانية مع الطالب من مسافة أكثر من مترين، وأن توزع أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة بشكل منظم يحقق الحفاظ على الصحة العامة، والتأكيد على التزام الطالب باستخدام أدواته الشخصية من أقلام وآلة حاسبة.





وأعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قد وافقت على المشروع البحثي المقدم من الباحثين المتخصصين بكلية الحاسبات والمعلومات ـ جامعة الفيوم بعنوان: "نظام لتقديم حلول لمجابهة والحد من تبعات الوباء العالمي بسبب فيروس كورونا المستجد".، وذلك ضمن مشروعات تطوير التعليم التي تطرحها الأكاديمية ضمن برنامج "طبق فكرتك"، والذي يأتي تأكيدا على دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في خدمة المجتمع.



وقد أكد أن ذلك المشروع كان من أوائل المشروعات البحثية التي تقدمت بها الجامعات المصرية للمساهمة في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال استخدام تطبيقات الهاتف المحمول سواء للشخص المريض الذي ثبت ايجابية إصابته بالفيروس في آخر 14 يوم قبل ثبوت المرض وتحديد الأماكن التي زارها أو الهاتف الخاص بالاشخاص الذين قاموا بالتعامل معه من خلال تتبع أماكنهم أيضا باستخدام بيانات هواتف المحمول.



وقد صرح الدكتور محمد خفاجي الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم ورئيس الفريق البحثي المنفذ للمشروع بأن هذا المشروع يعد من أوائل المشروعات البحثية التي تنفذها الجامعات بدعم كامل من عناية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما أوضح سيادته بأن هذا النظام المقترح يعمل كذلك على الحد من انتشار الفيروس حيث يقوم بتنبيه المواطن من الاقتراب من اي مكان يحتمل حدوث إصابه له بها وذلك عن طريق برنامج موبايل خاص بذلك تفاديا للعدوى وإذا تواجد بمكان يحتمل حدوث عدوى له بها يخبره بضرورة العزل الذاتي، كما يقوم النظام بإرسال إشارات وتعليمات سلامه للمواطن عن كيفية التعامل مع المواقف المختلفة.



هذا ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع اعتبارا من شهر يوليو 2020، ويستمر لمدة أربعة أشهر.

