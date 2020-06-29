عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن قضية سد النهضة يرتبط بحياة 100 مليون مصري، ويهدد مقدرات ملايين من المصريين والسودانيين، مشيرا إلى أننا لا نعيش في جزر منعزلة





وأشار "شكري"، خلال كلمته بجلسة حول ملف سد النهضة بمجلس الأمن الدولي، المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين، إلى أان مصر كدولة مسئولى رأت التوجه إلى مجلس لأمن كونه محفل دولي يستهدف الحفظ على الأمن والسلم، معربا عن سقة مصر في مجلس الأمن والوفاء بالتزاماته.



