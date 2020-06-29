عبدالمنعم سعيد: خطاب الرئيس اليوم أكد التزامه بالقانون الدولي للأنهار

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علق الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمحلل السياسي، على جلسة الأمن المنعقدة بشأن أزمة سد النهضة، موضحًا أن الجلسة والنقاش فيها متوقعًا، وأن الحديث عن الأمل في حل العقبات القانونية المتبقية خلال الفترة القليلة المقبلة.



وأعرب "سعيد"، خلال مداخلة تليفونيةمع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، عن قلقه بسبب عدم وجود نص مختص في قانون الأنهار في الأمم المتحدة ومجلس الـمن في القانون الدولي وبالتالي هناك نوع من التخلي الطوعي للأمم المتحدة حول المرجعية القانونية لهذا النزاع.



وأوضح أن الأطراف الثلاثة قبلت بوساطة الاتحاد الافريقي لكن هذا لا يعفي دور كبير ومهم للأمم المتحدة طالما أن أحد الدول رأت أن الأزمة تتصاعد لشكل نزاع يهدد الامن والسلم في المنطقة، حيث يجب أن تبقى المظلة الأممية مراقبة للموقف، ومن هنا تكمن أهمية جلسة الامن لأنها لاتعفي الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن.



واستكمل: "اجتماع أو قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت الجمعة الماضية لما تختلف كثيرًا على ما اتفق عليه في إجتماعات واشنطن حيث أن إجتماع الولايات المتحدة شمل نقاش امور محددة وهي قواعد ملء السد ومالذي يجب أن نفعله وقت الجفاف والجفاف الشديد.



وأوضح أن مصر لم ترفض في أي مراحل من المفاوضات حق إثيوبيا في توليد الكهرباء أو حق التنمية في القارة.



واستطرد "سعيد": "خطاب الرئيس السيسي اليوم خاصة في جملة الأمن القومي المصري لا ينتهي عند حدود مصر السياسية بل يمتد إلى كل نقطة يمكن أن تؤثر سلبًا على حقوق مصرالتاريخية، أكد التزامه بالقانون الدولي للأنهار".



ولفت إلى أن الجلسة الحالية لمجلس الامن هي جلسة إحاطة دولية لما يجري من مفاوضات على صعيد دولي، حيث أن الجلسة الحالية بها جزء دبلوماسي والجزء الاكبر سياسي، بالإضافة لجزء أمني الذي تحدث عنه الرئيس اليوم، مشيرًا إلىأن الدول الخمسة الكبار في مجلس الأمن لها دور كبير في التواصل مع الأطراف خاصة أن مانشهده الآن ليس له سابقة تاريخية.