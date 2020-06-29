موعد عودة الجونة للتدريبات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:31 م
الجونة
الجونة
الفجر الرياضي
كشف نادي الجونة عن موعد عودته للتدريبات الجماعية بعد فترة توقف طويلة استمرت لأكثر من 3 أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أعلن في الأيام الماضية استئناف التدريبات يوم 20 يونيو الجاري، كما سيعود الدوري المصري الممتاز يوم 25 يوليو المقبل.

واطمأن نادي الجونة على جميع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري بإجراء مسحة ثالثة قبل العودة للتدريبات بحسب الموقع الرسمي للنادي.

واكتملت صفوف الفريق اليوم، الاثنين، بوصول مجموعة اللاعبين من القاهرة إلى الجونة استعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية.



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