ارتفاع أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين





ارتفعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، أمام سلة العملات الرئيسية بدعم من ارتفاع قياسي لمبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.





ويترقب المستثمرون شهادة جيروم باول إلى جانب وزير الخزانة الأمريكي "ستيفين منوشين" أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بالكونجرس غداً الثلاثاء.





وتتصاعد المخاوف حيال تداعيات الفيروس العالمي والذي أصاب عشرة ملايين شخص عالمياً، حيث أمرت كاليفورنيا الأمريكية بإغلاق بعض الحانات بالأمس بعد تحركات مماثلة في تكساس وفلوريدا مع قفزة قياسية لحالات الإصابة بالوباء.





وحذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة إصابات كورونا مع تخفيف إجراءات الإغلاق قائلةً: "الأسوأ لم يأت بعد".





وبحلول الساعة 6:55 مساءًبتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة لتسجل 1.1233 دولار، فيما ارتفعت أمام العملة اليابانية بنحو 0.5 بالمائة عند 107.71 ين.





كما زاد الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة عند 1.2284 دولار، وارتفع مقابل العملة السويسرية بنسبة مماثلة ليسجل 0.9516 فرنك.





وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 97.546 بعد أن كان متراجعاً عند 97.114.