أحمد جمال ل"الفجر الفني": "أنا في مرحلة الإعداد والتجهيز للتمثيل"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:43 م
احمد جمال
احمد جمال
نادين نجدي


كشف الفنان أحمد جمال، عن حبه للتمثيل وخوض هذه التجربة، وعن رأيه في مسلسل "الاختيار" الذي طرح آثناء عرضه في رمضان 2020، أغنية "احنا مش بتوع حداد" .

وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال جمال:" أحب التمثيل وأضعه في ذهني ، وأنا مصمم عليه إذا كان في الوقت الحالي أم فيما بعد" .

وأستكمل حديثه قائلاً:" أنا حالياً في مرحلة الإعداد والتجهيز للتمثيل" .

أما عن مسلسل الاختيار الذي طرح آثناء عرضه أغنية "احنا مش بتوع حداد" قال جمال:" أحببت هذا المسلسل كثيراً، وتمينت عمل شيئاً مثل هذا المسلسل، وأنا مع فكرة وجود جزء ثاني لهذا المسلسل، لأنه عمل عظيم".

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