وزير الصحة البرتغالي يفاجئ الجميع بشأن دوري أبطال أوروبا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:59 م
دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا
وكالات
كشف وزير الصحة البرتغالي، أنطونيو ساليس، اليوم الإثنين، عن رأيه في إمكانية عودة الجماهير للمدرجات في دوري أبطال أوروبا الذي من المقرر أن يقام في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال شهر أغسطس القادم.

وأجاب الوزير المختص على احتمال وجود جماهير في الأدوار النهائية من البطولة، إذ من المنتظر أن ينطلق دور الثمانية في 12 أغسطس ، فيما ستقام المباراة النهائية في 23 من الشهر، "لا يمكن توقع ما سيحدث في المستقبل، في هذه المرحلة، قطعاً لن تكون هناك جماهير".

كما أكد ساليس أن استضافة بلاده لحدث مثل هذا "سيكون نجاحاً كبيراً، وستكون صحة وسلامة الجميع الأهم بالنسبة لنا".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أعلن في 17 يونيو الجاري أن العاصمة البرتغالية ستحتضن المرحلة النهائية الاستثنائية بسبب الظروف الناتجة عن تفشي جائحة كورونا.

إلا أن الشائعات أثيرت في الفترة الماضية حول تحقق هذا الأمر، لاسيما أن نسبة 75% من الحالات الإيجابية في البرتغال من المقيمين في منطقتي لشبونة وفالي دو تيجو.

وسجلت البرتغال خلال الـ24 ساعة الأخيرة 266 حالة إصابة جديدة بوباء (كوفيد-19)، لترتفع المحصلة الإجمالية للمصابين إلى 41 ألفاً و952، بينما توفي ألف و568 شخصاً في البرتغال منذ تفشي الوباء.

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