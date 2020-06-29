مروان محسن: هدفنا التتويج بلقبي الدوري وإفريقيا.. وفايلر يمنحني الثقة









تحدث مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عودة الفريق الأحمر للتدريبات بعد غياب لثلاثة أشهر، وهدفه في الفترة المقبلة مع الفريق الأحمر.





وقال مهاجم الأهلي إن عودة الفريق إلى خوض تدريباته الجماعية من جديد على ملعب التتش بالجزيرة أمر إيجابي للغاية، خاصة بعد فترة التوقف التي اقتربت من 4 أشهر تقريبًا.





وقال مروان محسن: «حاولنا بقدر الإمكان الحفاظ على لياقتنا البدنية خلال فترة التوقف الأخيرة، وأعتقد أن الجميع نجح إلى حد كبير في ذلك الأمر، بدليل العودة القوية للجميع في التدريبات التي بدأت الأربعاء الماضي».





وأوضح أن الجميع كان لديه تركيز شديد في الحفاظ على وزنه ولياقته خلال فترة التوقف، وذلك من خلال برامج التغذية التي كنا نسير عليها طوال الشهور الماضية، وهو ما ترتب عليه عودتنا بقوة إلى التدريبات.





وذكر مروان محسن أن الفترة المقبلة تشهد العودة تدريجيا لاستعادة اللياقة الفنية والبدنية، في ظل الوحدات التدريبية القوية والمتنوعة التي يؤدونها في التدريبات اليومية، من أجل إعلان جاهزيتهم للعودة إلى المباريات على الصعيدين المحلي والقاري.





وأشار إلى أن الجهاز الفني أكد للجميع ضرورة الاستعداد بقوة في التدريبات اليومية، حتى نكون في جاهزية كاملة للمباريات القادمة، سواء في بطولة الدوري أو بطولة إفريقيا.





وأضاف مهاجم الأهلي: «ننتظر عودة الدوري وبالتأكيد نتطلع للحفاظ على اللقب المحلي هذا الموسم، من أجل إضافة بطولة جديدة وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان».





وقال مروان محسن: كنا «عطشانين كورة» بعد فترة التوقف الأخيرة، والجميع يسعى للتألق في التدريبات، وعلى المستوى الشخصي سعيد بظهوري بشكل جيد في التقسيمة خلال التدريبات الأخيرة، وإحرازي العديد من الأهداف، التى أتمنى أن يحالفني التوفيق في تكرارها في المباريات.





وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إضافة فنية أيضًا بعد عودة مستر رينيه فايلر لقيادة التدريبات من جديد، وكلها أمور تصب في مصلحة الفريق على كل الأصعدة.





وواصل مهاجم الأهلي قائلا: «بجانب هدفنا المحدد في الحفاظ على لقب الدوري لدينا هدف آخر مهم جدا، وهو استعادة دوري أبطال إفريقيا التي نعد جماهير الأهلي بعودتها في نسختها الحالية إلى دولاب بطولات النادي».

وأضاف: «لدينا تركيز شديد جدا لاستعادة اللقب الإفريقي الغالي، خاصة أنه لا بديل عن التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم، لأنه حلم رئيسي للجميع داخل الفريق، سواء لاعبين أو جهاز فني، بالإضافة إلى إسعاد جماهير الأهلي المتشوقة لاستعادة البطولة الإفريقية».





وأكد مروان محسن أن لديه طموحات كبيرة على المستوى الجماعي لمصلحة الفريق، ومن بينها الفوز بالدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، وعلى المستوى الشخصي فهو يحلم بالطبع بالتتويج بلقب هداف الدوري وبطولة إفريقيا، لذلك يعيش حالة من التركيز الشديد لإنجاز هذه الأمور، التي يعلم جيدًا أنها ستدخل البسمة إلى قلوب جماهير الأهلي في كل مكان.





وعن إشادة فايلر، المدير الفني، به مؤخرًا قال مروان محسن: «تربطني علاقة جيدة مع مستر فايلر يسودها التقدير والاحترام، فالمدير الفني يقدر جهدي داخل الملعب ويمنحني الثقة بشكل مستمر، وهو دائم الدعم والمسانده لتقديم أفضل مستوى يسهم في تحقيق الانتصارات».





ووجه مروان محسن رسالة إلى جماهير الأهلي في نهاية حديثه، مؤكدًا أن بطولة إفريقيا ستعود إلى النادي الأهلي، إن شاء الله، هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الجميع في الفريق يعون جيدًا دعم الجماهير ومساندتها المستمرة من أجل حصد المزيد من البطولات المحلية والقارية، والاستمرار دائمًا على منصات التتويج، لذلك يقاتل الجميع من أجل إسعادهم بحصد الألقاب على كل المستويات.



