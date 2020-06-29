كورونا في الجزائر.. رصد قرابة 300 إصابة جديدة بالفيروس

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
وكالات

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، الاثنين، 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 13571 حالة مؤكدة.

وأشارت الصحة الجزائرية في بيان إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 905 وفيات، بعد تسجيل 8 حالات جديدة في آخر 24 ساعة، كما خرج 9674 مصابا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء من الفيروس​​​.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,338 مليون إصابة، بينهم أكثر من 506 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,609 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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