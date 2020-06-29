في عيد ميلادها.. فريدة فهمي تكشف سبب اعتزالها الرقص مبكرًا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:48 م
فريدة فهمي
فريدة فهمي
ريهام كمال
تحتفل اليوم الراقصة الإستعراضية فراشة فرقة رضا، الفنانة الكبيرة فريدة فهمي، بعيد ميلادها الـ80.

كشفت "فريدة"، في تصريحات تلفزيونية عن سبب اعتزالها الرقص مبكرًا وقالت: "كان وقتا مناسبًا جدًا لاعتزال الفن، كفاية أوى عالرقص فى السن ده، سن "43" والقرار ده منتهى القوة واللي ياخد القرار عارف الأصول".

وتابعت: "صنعت نجاحًا هائلًا وحققت ايقونة، لذلك كان يكفي علي، وكان يجب أن أحافظ على نجاحي لأن أكيد رقصي في البداية غير وانا فى سن الـ43".

وأضافت: "بعد اعتزالي سافرت أمريكا علشان أخد الماجستير وأبعد ومرجعش فى كلامي وعلمت الرقص فى بلاد كثيرة برة، لان برة بيحبوا الرقص وبيقدروا وعندهم التزام على عكس هنا".

وأشارت "فريدة": "بعدما أخدت القرار ده حسيت روحي بتروح لان احساس الوقوف على خشبة المسرح إدمان ومش سهل البعد عنه، في فنانين حققوا نجاحًا كبيرًا، بس لما كبرو فشلوا وضيعوا مسيرتهم الفنية".

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