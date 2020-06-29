في عيد ميلادها.. فريدة فهمي تكشف سبب اعتزالها الرقص مبكرًا

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تحتفل اليوم الراقصة الإستعراضية فراشة فرقة رضا، الفنانة الكبيرة فريدة فهمي، بعيد ميلادها الـ80.



كشفت "فريدة"، في تصريحات تلفزيونية عن سبب اعتزالها الرقص مبكرًا وقالت: "كان وقتا مناسبًا جدًا لاعتزال الفن، كفاية أوى عالرقص فى السن ده، سن "43" والقرار ده منتهى القوة واللي ياخد القرار عارف الأصول".



وتابعت: "صنعت نجاحًا هائلًا وحققت ايقونة، لذلك كان يكفي علي، وكان يجب أن أحافظ على نجاحي لأن أكيد رقصي في البداية غير وانا فى سن الـ43".



وأضافت: "بعد اعتزالي سافرت أمريكا علشان أخد الماجستير وأبعد ومرجعش فى كلامي وعلمت الرقص فى بلاد كثيرة برة، لان برة بيحبوا الرقص وبيقدروا وعندهم التزام على عكس هنا".



وأشارت "فريدة": "بعدما أخدت القرار ده حسيت روحي بتروح لان احساس الوقوف على خشبة المسرح إدمان ومش سهل البعد عنه، في فنانين حققوا نجاحًا كبيرًا، بس لما كبرو فشلوا وضيعوا مسيرتهم الفنية".