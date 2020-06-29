ارتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية بالأسبوع الرابع من يونيو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:52 م
أسعار النفط
أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو الحالي مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الثالث من الشهر نفسه، وفقا لبيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم الاثنين.

وبحسب البيانات بلغ سعر البنزين أوكتان (90) 4 .386 دولار للطن مقابل 4 .375 دولار في الأسبوع الثالث من الشهر، وبنسبة ارتفاع بلغت 9 .2 بالمئة، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 1 .401 دولار للطن إلى 5ر406 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3 .1بالمئة .

أما سعر الديزل فارتفع من 6 .351 دولار للطن الى 9 .357 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 8 .1 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 326 دولارا للطن الى 6 .332 دولار وبنسبة ارتفاع 2 بالمئة.

وارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الرابع من الشهر الى 9 .228 دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في الأسبوع الثالث والبالغ 3 .221 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4 .3بالمئة.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر يونيو عند 335 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر مايو الماضي والذي بلغ 340 دولارا.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع في الأسبوع الرابع من الشهر الى 7 .41 دولار للبرميل مقارنة مع سعره في الأسبوع الثالث والذي بلغ 7 .40 دولار.

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