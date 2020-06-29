خاص.. أحمد جمال يكشف عن كواليس أغنية "احنا مش بتوع حداد"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:48 م
احمد جمال
احمد جمال
نادين نجدي


كشف الفنان أحمد جمال عن فكرة أغنية "احنا مش بتوع حداد" كيف جاءت له.

وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال جمال:"جاءت الفكرة عن طريق المقدم فتحي بدر، الذي عرض عليَّ مشاركته في أغنية للشهيد أحمد المنسي".


وأستكمل حديثه قائلاً:" وافقت على الفور، وأرسل إليَّ المقدم محمد وديع الكلمات، التي أعجبتني جداً ولحنتها، وبمجرد سماعها بدأ تنفيذ العمل عليها".


وأضاف قائلاً:" قبل أغنية الشهيد المنسي، كنت أعمل على أغنية مخصصة ليوم الشهيد، ولكن بسبب أحداث كورونا، أجلنا حفلة يوم الشهيد".


طُرحت أغنية "احنا مش بتوع حداد" عقب الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار" التي كانت أحداث كثيرة، فكانت تجسد ملحمة مربع البرث، بشمال سيناء، واستشهاد المقدم أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة، ومجموعه من الضباط والجنود، اثناء تصديهم لهجوم الارهابين.

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