مي سليم تشعل إنستجرام بإطلالة صيفية

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شاركت النجمة مي سليم جمهورها بصورة من أحدث جلسة تصوير لها،أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مي سليم بالصورة بميكب هادئ، وتركت شعرها منسدلاًعلى كتفها، وتفاعل الجمهور مع الصورة فكتب أحد متابعيها قائلًا:"أجنبية أوي" وأضاف آخر"منورة عسولة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "عسل يا روحي".



يذكر أن آخر أعمال مي سليم، مسلسل "حواديت الشانزليزية" وتدور أحداثة في فترة الخمسينيات، وقام ببطولته الفنان إدوارد وإياد نصار وأماني كمال.