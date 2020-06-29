خلال ثلاثة أيام.. فرنسا تسجل 35 حالة وفاة بكورونا





قالت وزراة الصحة الفرنسية، مساء الاثنين، إن عدد الأشخاص الذين توفوا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ارتفع بواقع 35 حالة في الثلاث أيام الماضية ليصبح 29813 حالة.





هذا ولم تقدم السلطات الصحية إحصاءات يومية في مطلع الأسبوع، وتلك للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا ، وقالت: إن "ذلك سيكون الإجراء المتبع في هذا الصدد".





يذكر أن فرنسا سجلت خامس أكبر حصيلة لضحايا فيروس كورونا عالميا، لكن معدلات انتشار الفيروس تراجعت بشكل ملحوظ منذ وصولها إلى الذروة في مارس وأبريل الماضيين، وقد بدأت السلطات بإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.



