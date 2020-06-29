بوروسيا دورتموند يحسم مصير هدف ريال مدريد

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن بروسيا دورتموند الألماني حسم مستقبل نجم هجوم الفريق النرويجي إيرلينج هالاند الذي يعتبر هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد الإسباني.





وأشارت فضائية Sport1 TV العالمية إلى أن هالاند إنضم إلى بروسيا دورتموند في يناير الماضي قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي وخاض مع الفريق الألماني حتى الآن 18 مباراة وسجل 16 هدفًا وصنع 3 أهداف آخرين.





وأكدت الفضائية العالمية أن العديد من التقارير الصحفية كشفت أن ريال مدريد يضع هالاند على رأس أولوياته كما أن كلا من مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي من أهم الأندية التي ترغب في التعاقد معه.





وقال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند في تصريحات نقلتها فضائية Sport1 TV العالمية :" لا يوجد شيء أقوله عن إيرلينج هالاند، سيبقى".



