أشرف عبدالباقي مداعباً طلاب الثانوية العامة "لما ابوك يسألك عملت أيه في الامتحان"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:44 م
أشرف عبدالباقي
أشرف عبدالباقي
فايقة محمد عادل
شارك النجم اشرف عبدالباقي جمهوره بصورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "اإنستجرام".
وداعب طلاب الثانوية العامة معلقاً: لما ابوك يسألك عملت أيه في الإمتحان.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي تأسيس مسرحية جريمة في المعادي يشارك في العرض مجموعة من شباب المسرح ، والعرض تدريب وإخراج الفنان أشرف عبد الباقي،ويعد هذا الموسم الثاني للعرض بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.

وفيلم "الكوخ ‏المحترق" مأخوذ عن قصة "ألغاز المغامرين الخمسة" الشهيرة، ‏من تأليف محمود سالم وإخراج سيف يوسف وسيناريو ‏وحوار جوزيف فوزى.
المغامرون الخمسة سلسلة روايات بوليسة للكاتب الراحل محمود سالم، أبطالها "لوزة ونوسة وعاطف ومحب، ويسكنون فى منطقة المعادى.

أخبار تهمك

تفاصيل صفقة انتقال آرثر ميلو إلى يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ ساعة

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. المرشحون لمغادرة جنة الزمالك في الصيف

منذ ساعة و نصف

من صفقة "القرن" لصفقة "الحلم".. مرتضى منصور مُتخصص "إثارة وتشويق" في الإعلان عن صفقات الزمالك

منذ ساعة و نصف

تحرك جديد من الزمالك في صفقة رجب بكار

منذ 37 دقيقة

الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي.. تعرف على السعر الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

بوروسيا دورتموند يحسم مصير هدف ريال مدريد

منذ 37 دقيقة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

09:01 م

بوروسيا دورتموند يحسم مصير هدف ريال مدريد

09:30 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن