أشرف عبدالباقي مداعباً طلاب الثانوية العامة "لما ابوك يسألك عملت أيه في الامتحان"

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شارك النجم اشرف عبدالباقي جمهوره بصورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "اإنستجرام".

وداعب طلاب الثانوية العامة معلقاً: لما ابوك يسألك عملت أيه في الإمتحان.



يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي تأسيس مسرحية جريمة في المعادي يشارك في العرض مجموعة من شباب المسرح ، والعرض تدريب وإخراج الفنان أشرف عبد الباقي،ويعد هذا الموسم الثاني للعرض بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.



وفيلم "الكوخ ‏المحترق" مأخوذ عن قصة "ألغاز المغامرين الخمسة" الشهيرة، ‏من تأليف محمود سالم وإخراج سيف يوسف وسيناريو ‏وحوار جوزيف فوزى.

المغامرون الخمسة سلسلة روايات بوليسة للكاتب الراحل محمود سالم، أبطالها "لوزة ونوسة وعاطف ومحب، ويسكنون فى منطقة المعادى.