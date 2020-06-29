أشرف عبدالباقي مداعباً طلاب الثانوية العامة "لما ابوك يسألك عملت أيه في الامتحان"
الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:44 م
فايقة محمد عادل
شارك النجم اشرف عبدالباقي جمهوره بصورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "اإنستجرام".
وداعب طلاب الثانوية العامة معلقاً: لما ابوك يسألك عملت أيه في الإمتحان.
يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي تأسيس مسرحية جريمة في المعادي يشارك في العرض مجموعة من شباب المسرح ، والعرض تدريب وإخراج الفنان أشرف عبد الباقي،ويعد هذا الموسم الثاني للعرض بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.
وفيلم "الكوخ المحترق" مأخوذ عن قصة "ألغاز المغامرين الخمسة" الشهيرة، من تأليف محمود سالم وإخراج سيف يوسف وسيناريو وحوار جوزيف فوزى.
المغامرون الخمسة سلسلة روايات بوليسة للكاتب الراحل محمود سالم، أبطالها "لوزة ونوسة وعاطف ومحب، ويسكنون فى منطقة المعادى.
وداعب طلاب الثانوية العامة معلقاً: لما ابوك يسألك عملت أيه في الإمتحان.
يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي تأسيس مسرحية جريمة في المعادي يشارك في العرض مجموعة من شباب المسرح ، والعرض تدريب وإخراج الفنان أشرف عبد الباقي،ويعد هذا الموسم الثاني للعرض بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.
وفيلم "الكوخ المحترق" مأخوذ عن قصة "ألغاز المغامرين الخمسة" الشهيرة، من تأليف محمود سالم وإخراج سيف يوسف وسيناريو وحوار جوزيف فوزى.
المغامرون الخمسة سلسلة روايات بوليسة للكاتب الراحل محمود سالم، أبطالها "لوزة ونوسة وعاطف ومحب، ويسكنون فى منطقة المعادى.