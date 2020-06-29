موقف كوميدي بين شريف منير وزوجته بسبب يسرا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:45 م
شريف منير
شريف منير
نادين نجدي
كشف الفنان شريف منير، عن المفارقة الغريبة التي تعرض لها مع زوجته ، بسبب الفنانة "يسرا" أثناء تصويره مسلسل "ونحب تانى ليه" الذي عرض له في رمضان 2020.


فقال شريف منير فى حوار له مع الاعلامية مها الصغير : زوجتى كانت متابعة جيدة لمسلسل "خيانة عهد" الذى قامت ببطولته الفنانة يسرا، وذات يوم كنت قادما من تصوير مسلسلى "ونحب تانى ليه" ووجهت لها تساؤلا ايه رايك فى الحلقة؟. 


وأستكمل شريف منير حديثه قائلا : "كنت أقصد حلقتي فى مسلسل ونحب تانى ليه وأجابت على بان العمل رائع ومميز للغاية وواضح فيه المجهود. 


وأضاف شريف قائلا : رديت عليها فعلا أنا تعبت فى هذا العمل لترد قائلة : اى عمل أنا بتكلم عن مسلسل "خيانة عهد" اكثر من رائع وقلت لها انا بتكلم عن مسلسلى قالت لى أن حلو برضه وبسبب ذلك الموقف قررت مشاهدة مسلسل خيانة عهد. 


يذكر ان مسلسل خيانة عهد قامت ببطولته يسرا وخالد سرحان وجومانا مراد وحلا شيحة وخالد انور وعبير صبرى وتاليف احمد عادل واخراج سامح عبد العزيز.

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