الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا"





يؤدي طلاب الثانوية العامة 2020 الشعبة العلمية، يوم الخميس المقبل الموافق 2/7/2020، امتحان مادة اللغة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، للشعبة العلمية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط المراجعات النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، من موقع thanaweya المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





مراجعة الاستاتيكا للثانوية العامة 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستقوم بنشر نموذج اجابة خاص بمادة الاستاتيكا، وذلك بعد أن ينتهي الطلاب مباشرةً من الامتحان، كما سيتم رفع نموذج الاجابة من خلال منصة ثانوية نت التعليمية، ويمكنك تطبيق هذه الخطوات للحصول على المراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا بنجاح:-

من هنا . - قم بالدخول الى الموقع الرسمي

- كتابة اسمك الثلاثي.

- ادخال كلمة المرور الخاص بك.

- سيظهر لك المراجعات النهائية لجميع المواد التعليمية الخاصة بالثانوية العامة.

- قم بالضغط على اللغة الانجليزية ستظهر لك مجموعة من الفيديوهات تمكنك من مراجعة المادة بالكامل.



