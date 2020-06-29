أسعار الذهب تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:36 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب

تحولت أسعار الذهب للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد جلسة متقلبة وسط استمرار المخاوف حيال الفيروس والاقتصاد.


وجاء الارتفاع الطفيف للمعدن الأصفر مع مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية خلال التعاملات.

ويستمر تزايد حالات الإصابة الجديدة بوباء "كوفيد-19" في التأثير سلباً على التفاؤل حيال التعافي الاقتصادي السريع.

وكان صندوق النقد الدولي توقع انكماش أكثر عمقاً في الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، كما أشار إلى أن التعافي في العام المقبل من المرجح أن يكون أبطأ مما كان متوقعاً في السابق.

كما يركز المستثمرون على شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين في الأسبوع الجاري.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بوتيرة قياسية خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس   بنحو 0.05 بالمائة أو ما يعادل 90 سنتاً عند مستوى 1781.20 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1776 دولاراً خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس عند 1770.38 دولار للأوقية.

وفي غضون ذلك، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.562.

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