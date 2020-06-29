في عيد ميلادها.. قصة زواج فريدة فهمي وتأسيس فرقة رضا

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تحتفل اليوم فراشة فرقة رضا بعدي ميلادها الـ80، إحدى أهم الراقصات، بل هى ملكة الرقص الشرقى الاستعراضى أو أيقونة الرقص الشرقى كما وصفت هى نفسها الفنانة الكبيرة فريدة فهمي.



أثناء قضاء الصيف في بلطيم تعرفت "فريدة" بعلي رضا، وقعت في غرامه رغم أنه يكبرها بسنوات، وكانت تناديه "يا ابيه"، وكان شقيقه الاستعراضي ​محمود رضا​، قد وقع في غرام شقيقتها نديدة وتزوجها بالفعل.



وكانت تذهب معه إلى أي مكان حتى شعرت أنها تحبه وهي في سن الـ18، وبالفعل تقدم لخبطتها وتزوجته بعدها بستة اشهر وهي طالبة في الثانوي.



علمها الرقص وأسسا فرقة رضا بمساندة والدها، وقدموا أول عرض في أغسطس عام 1959، ولكن في عام 1961 أصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا.



كون الموسيقار علي إسماعيل، أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية لمصاحبتها بقيادته، وقام بتلحين أشهر استعراضاتها.



سافرت الفرقة لمختلف دول العالم وحققوا مراكز أولى في المحافل والمهرجانات، وقدموا أكثر من 3000 عرض عالمي في أهم المسارح منها مسرح هيئة الأمم المتحدة " نيويورك وجنيف" والأولمبيا "باريس"، البرت هول " لندن "، بيتهوفن " بون"، ستانسلافسكي " الاتحاد السوفيتي" وغيرها، بالإضافة إلى عروض متعددة بمختلف أنحاء مصر.



الرئيس جمال عبد الناصر، شاهد أحد عروض فرقة رضا، وقال لمساعديه شوفوا طلباتهم ايه وبالفعل تم تعيينها في التلفزيون.

