في عيد ميلادها.. قصة زواج فريدة فهمي وتأسيس فرقة رضا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:42 م
فريدة فهمي
فريدة فهمي
ريهام كمال
تحتفل اليوم فراشة فرقة رضا بعدي ميلادها الـ80، إحدى أهم الراقصات، بل هى ملكة الرقص الشرقى الاستعراضى أو أيقونة الرقص الشرقى كما وصفت هى نفسها الفنانة الكبيرة فريدة فهمي.

أثناء قضاء الصيف في بلطيم تعرفت "فريدة" بعلي رضا، وقعت في غرامه رغم أنه يكبرها بسنوات، وكانت تناديه "يا ابيه"، وكان شقيقه الاستعراضي ​محمود رضا​، قد وقع في غرام شقيقتها نديدة وتزوجها بالفعل.

وكانت تذهب معه إلى أي مكان حتى شعرت أنها تحبه وهي في سن الـ18، وبالفعل تقدم لخبطتها وتزوجته بعدها بستة اشهر وهي طالبة في الثانوي.

علمها الرقص وأسسا فرقة رضا بمساندة والدها، وقدموا أول عرض في أغسطس عام 1959، ولكن في عام 1961 أصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا.

كون الموسيقار علي إسماعيل، أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية لمصاحبتها بقيادته، وقام بتلحين أشهر استعراضاتها.

سافرت الفرقة لمختلف دول العالم وحققوا مراكز أولى في المحافل والمهرجانات، وقدموا أكثر من 3000 عرض عالمي في أهم المسارح منها مسرح هيئة الأمم المتحدة " نيويورك وجنيف" والأولمبيا "باريس"، البرت هول " لندن "، بيتهوفن " بون"، ستانسلافسكي " الاتحاد السوفيتي" وغيرها، بالإضافة إلى عروض متعددة بمختلف أنحاء مصر.

الرئيس جمال عبد الناصر، شاهد أحد عروض فرقة رضا، وقال لمساعديه شوفوا طلباتهم ايه وبالفعل تم تعيينها في التلفزيون.

أخبار تهمك

بالأسماء.. المرشحون لمغادرة جنة الزمالك في الصيف

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ ساعة

بوروسيا دورتموند يحسم مصير هدف ريال مدريد

منذ 37 دقيقة

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي.. تعرف على السعر الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

تحرك جديد من الزمالك في صفقة رجب بكار

منذ 37 دقيقة

تفاصيل صفقة انتقال آرثر ميلو إلى يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

من صفقة "القرن" لصفقة "الحلم".. مرتضى منصور مُتخصص "إثارة وتشويق" في الإعلان عن صفقات الزمالك

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

09:01 م

بوروسيا دورتموند يحسم مصير هدف ريال مدريد

09:30 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن