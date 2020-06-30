اعتزال عبلة كامل وصحة الجداوي.. نقيب الفنانين يكشف التفاصيل (فيديو)

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن حقيقة ما يتم تداوله بشأن اعتزال الفنانة عبلة كامل، مشيرا إلى أنها تواصلت معه منذ عامين وأبلغته أنها ستعتزل، ولكنه طالبها بالتفكير، ولم يحدث بينهما أي تواصل من بعدها، مضيفا أن الفنانة عبلة كامل نجمة كبيرة، والمنتجون يتمنون العمل معها





وعن صحة الفنانة رجاء الجداوي، أشار "زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إلى أن حالتها كما هي مستقرة على وضعها، وندعو الله لها بالشفاء.





تعافي 400 مصاب بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، خروج 412 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17951 حالة حتى أمس.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1566 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" في بيان اليوم، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة تم شفاؤها، و2872 حالة وفاة.



